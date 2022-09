La Brigade spéciale reco du week-end : de la BD, de l’art et du jeu-vidéo

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous donne son conseil ciné, livre ou sortie pour le week-end. Cette semaine, elle nous conseille la nouvelle BD de Bastien Vivès, un détour par la Fondation Cartier pour découvrir l’exposition Sally Gabori et on joue à Immortality, pour conjuguer jeu-vidéo et cinéphilie.