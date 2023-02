La Brigade spéciale reco du week-end : la chanteuse Caroline Polachek, Delphine Seyrig et un documentaire sur E.T

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous donne ses conseils ciné, livre, musique ou sortie pour le week-end. Cette semaine, elle nous recommande le nouvel album de la chanteuse américaine Caroline Polachek, intitulé « Desire, I want to turn into you », et le nouveau livre du journaliste Jean-Marc Lalanne sur l’actrice Delphine Seyrig. Elle nous conseille aussi le documentaire « Sois belle et tais-toi ! », réalisé à la fin des années 1970 par Delphine Seyrig, qui ressort cette semaine dans les salles. Enfin, Ambre Chalumeau nous propose de regarder le documentaire « Où est parti E.T ? L’enfance selon Spielberg », diffusé ce soir sur France 5.