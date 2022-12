La Brigade spéciale reco du week-end : la voix de velours de Weyes Blood, une BD satirique et les photos posthumes de Saul Leiter

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous donne ses conseils ciné, livre, musique ou sortie pour le week-end. Cette semaine, elle nous recommande d’écouter le nouvel album de la musicienne américaine Weyes Blood. Son cinquième album “And In The Darkness, Hearts Aglow” est teinté de mélancolie grâce à sa voix de velours. Le monde de la culture a connu un grand événement cette semaine avec l’entrée inédite de la BD de Catherine Meurisse à l’Académie des Beaux-Arts. “Humaine, trop Humaine” est une compilation des planches que l’autrice publie depuis cinq ans dans Philosophie magazine. Et enfin, Ambre nous conseille de feuilleter le livre photo de l’américain Saul Leiter, décédé en 2013. Il a photographié les rues américaines, les élégantes femmes new-yorkaises ou encore les reflets dans les vitrines.