La Brigade spéciale reco du week-end : le manga « Sanctuary », une expo Frida Kahlo et le dernier clip de Biglo et Oli

Tous les vendredis, Ambra Chalumeau nous donne ses conseils ciné, livre, musique ou sortie pour le week-end. Cette semaine, elle nous recommande la réédition du manga « Sanctuary » de Ryoichi Ikegami et Sho Fumimura, le deuxième album de l’actrice et chanteuse Maya Hawke, la nouvelle exposition du Palais Galliera à Paris dédiée à Frida Kahlo et le dernier clip des rappeurs Bigflo et Oli pour leur single « Coup de vieux » avec Julien Doré.