La Brigade spéciale reco du week-end : le retour de Lucky Luke, l’album de Loyle Carner et deux films inratables

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous donne ses conseils ciné, livre, musique ou sortie pour le week-end. Cette semaine, elle nous recommande le retour en librairie de Lucky Luke avec “L’arche de Rantanplan” publié chez Dargaud. Dans ce nouveau tome, le vrai héros c’est Rantanplan, son chien. Les dessins sont de Achdé et le scénario est piloté par Jul. Côté musique, le jeune rappeur Loyle Carner a sorti son nouvel album intitulé “Hugo”. On y retrouve son accent anglais pur jus et une guitare électrique. Le film “Méduse” est sorti récemment et a été encensé par de nombreux festivals cinéphiles. Il aborde un triangle amoureux sur fond de secrets de famille et est porté par un duo d’actrices : Roxanne Mesquida, et Anamaria Vartolomei, qui a reçu le César du meilleur espoir pour le film “l’Evénement”. Et sur le site d’Arte, on peut voir le nouveau film de Christophe Charrier, intitulé “Le Patient”. Un thriller psychanalytique assez noir on y suit un homme amnésique après le massacre de sa famille. Enfin, le musée des Arts décos a ouvert une nouvelle exposition sur les années 80. C’est une exposition d’atmosphère avec des couleurs et des objets pour replonger dans cette décennie si marquante par son design, ses musiques et sa mode.