La Brigade spéciale reco du week-end : le roman « Shit ! », Arlo Parks et l’exposition photo de Thomas Demand

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous donne ses conseils ciné, livre, musique ou sortie pour le week-end. Cette semaine, elle nous recommande « Shit ! », le dernier roman de Jacky Schwartzmann, et le nouveau single de la chanteuse londonienne Arlo Parks. Ambre Chalumeau nous conseille aussi l’exposition photo du Musée du Jeu de Paume, consacrée à l’artiste allemand Thomas Demand, et pour finir, le livre pour enfants « Armand et les histoires de vêtements » de Esmé Planchon et Héloïse Solt.