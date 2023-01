La Brigade spéciale reco du week-end : "Partout les autres", le retour d’Everything but the girl et "Les Rascals"

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous donne ses conseils ciné, livre, musique ou sortie pour le week-end. Cette semaine, elle nous recommande « Partout les autres », le nouveau recueil de nouvelles de l’auteur David Thomas, le retour du duo musical des années 1980, Everything but the girl, le film « Les Rascals » de Jimmy Laporal-Trésor et l’exposition « Djamel Tatah, le théâtre du silence » au Musée Fabre de Montpellier.