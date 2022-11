La Brigade spéciale reco du week-end : un livre sur McDonald’s, l’album de La Femme et un podcast sur Radio Nova

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous donne ses conseils ciné, livre, musique ou sortie pour le week-end. Cette semaine, elle nous recommande un livre qui raconte les coulisses des cuisines de McDonald’s : “En salle” de Claire Baglin. En musique, elle a écouté et adoré le nouvel album de La Femme. Et Radio Nova fête ses 40 ans, l’occasion de plonger dans les coulisses d’une des aventures culturelles les plus intéressantes de ces dernières décennies grâce à un nouveau podcast “La Danse du Zèbre”.