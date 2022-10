La Brigade spéciale reco du week-end : une BD, la collaboration musicale de l’année et une exposition à Paris

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous donne ses conseils ciné, livre, musique ou sortie pour le week-end. Cette semaine, elle nous recommande la bande-dessinée “Libération, nos années folles 1980-1996" écrite par les journalistes Gérard Lefort et Marie Colmant, qui raconte avec humour à quoi ressemblait la rédaction de Libération dans les années 1980 et 1990. Elle nous propose d’écouter la collaboration de l’année : L’Impératrice et Rejjie Snow, un rappeur originaire de Dublin. Et elle nous propose de nous rendre au musée du Quai Branly à Paris qui a ouvert une exposition sur les Black Indians et leurs incroyables costumes de perles et de plumes. Et pour se cultiver sans sortir de chez soi, Ambre recommande le très beau livre “300 femmes peintres” d’Alison Gingeras qui vient de sortir chez Phaidon.