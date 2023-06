La Brigade : Stéphane Bern, la Bretagne, le féminisme... ils ont tous leur cahier de vacances !

Le cahier de vacances, c’est un classique de l’été. Il en existe pour tous les âges et sur tous les sujets : le droit, la médecine, l’histoire de l’art et même un cahier de vacances pour préparer le concours Sciences Po. Certains reflètent même la fierté locale avec un numéro spécial Bretagne. On trouve également des cahiers éco-responsable avec des exercices sur toutes les matières de l’école entrecoupés de dossiers pour sensibiliser les enfants à l’écologie, le tout sur du papier local, recyclable et compostable. Pour les passionnés de littérature, Gallimard a sorti un cahier de vacances composés de quizz, de mots mêlés, de rébus et de textes à trous. Charline Vanhoenacker, Titiou Lecoq et Zoé Thouron ont également publié un cahier de vacances féministe et humoristique. On peut apprendre à séparer l’homme de l’artiste en suivant les pointillés ! De vraies informations sur l’Histoire des femmes s’y trouvent également. Stéphane Bern a lui aussi son propre cahier de vacances sur l’Histoire, du Moyen-Age à nos jours. A chaque année son tube de l’été. Mais à chaque situation de vacances sa musique ! Sur la route, il faut écouter le groupe Geese, les Strokes version ensoleillée. Alors que le soleil se couche, on écoute le nouveau morceau du groupe anglais Slowdive, “kisses”, à l’atmosphère mélancolique. Pour finir, la chanteuse américaine Baby Queen a sorti le morceau idéal à écouter en soirée tout l’été, “Dream girl”.