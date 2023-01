La Brigade : “The Last Of Us”, la série dystopique la plus attendue du moment

Ambre Chalumeau vous propose un tour du monde de la Culture. Tout d’abord, l’arrivée de la série la plus attendue du moment, “The Last Of Us”, de Neil Druckmann et Craig Mazin, adaptée du jeux vidéo du même nom. L’histoire se déroule dans un monde apocalyptique décimé par une pandémie qui transforme les gens en monstres. Dans cette série diffusée sur HBO, on suit Joel, un survivant et Ellie une jeune orpheline durant leur périple à travers les Etats-Unis. Les critiques la qualifient déjà d’une des meilleures séries de ces dernières années. Côté musique, l’artiste franco-caribéenne Adi Oasis sort bientôt son premier album. Dans le clip de son nouveau titre “Multiply” elle s'inspire de la mode vintage, du funk et de l’univers de la série d’Euphoria. Le Royaume saoudien tente de s’imposer sur la scène internationale grâce au cinéma. Crée en 2021, le Red Sea International Film Festival qui dépend du ministère de la Culture de l’Arabie Saoudite finance en partie le prochain film de Maïwenn “Jeanne du Barry”. C’est la première fois que la monarchie ultraconservatrice finance un film français alors que le cinéma n’est légal que depuis cinq ans dans le pays. Ce projet fait partie du plan de “soft power Vision 2030” porté par le prince héritier Mohammed Ben Salmane qui repose sur l’art, la musique et le cinéma. La monarchie s’est félicitée publiquement de soutenir Maïwenn, une réalisatrice. Néanmoins, l’Arabie Saoudite est toujours fustigée par les activistes pour le non-respect des droits des femmes.