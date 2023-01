La Brigade : Tik Tok en pleine guerre politique aux Etats-Unis

Tik Tok s’est imposé comme LE réseau social de référence chez la jeune génération – et quelques-uns de ses aînés, à tel point qu’il cristallise de nombreuses critiques. Aux Etats-Unis, on l’accuse par exemple de pervertir la jeunesse et d’être un outil d’espionnage chinois, l’application étant, en effet, chinoise. Pour contrer toute tentative d’espionnage, le Sénat américain vient de voter une loi pour interdire l’utilisation de Tik Tok sur les appareils des fonctionnaires fédéraux de tout le pays.