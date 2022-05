La Brigade : Top Gun 2, mi-audacieux, mi-nostalgique

36 ans après « Top Gun », Tom Cruise rechausse ses lunettes aviateur et son blouson de pilote pour « Top Gun 2 », présenté à Cannes ce mercredi. Plus qu’une suite au film culte, « Top Gun 2 » se veut plus moderne, plus innovant, plus audacieux, mais quand même mêlé d’un peu de nostalgie et des codes qui ont fait le succès du premier film. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.