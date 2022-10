La Brigade : tout ce que la Une du "Film Français" oublie du meilleur du cinéma

La Une du magazine « Le Film Français » a fait parler d’elle tout le week-end. Pour célébrer la « remontada » du cinéma français, le magazine des professionnels du milieu a choisi d’illustrer sa Une avec les « poids lourds » du cinéma francophone. Des poids lourds semble-t-il exclusivement masculins. L’absence de femme à la Une du magazine a fait réagir sur les réseaux sociaux et dans la presse. Pour cause : représenter le cinéma français avec des hommes uniquement, c’est oublier le fait qu’aujourd’hui, une des parties les plus enthousiasmantes de ce cinéma, on le doit aux femmes. Ambre Chalumeau nous en parle dans sa Brigade.