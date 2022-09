La Brigade : tout ce que nous disent les fesses

Ce lundi soir, Arte diffuse « L’art du derrière », un documentaire entièrement consacré aux fesses. Celles des femmes et celles des hommes, dans l’histoire de l’art, dans la pop culture, dans la mode, le cinéma, la musique, etc etc. Parce que les fesses sont partout, depuis toujours et qu’elles n’ont pas toujours eu la même signification. Elles ont été parfois adorées, parfois censurées, parfois longuement commentées. Et elles n’ont pas été traitées de la même façon qu’elles appartenaient à un homme ou à une femme. La preuve avec Ambre Chalumeau.