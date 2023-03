La Brigade : toute l’actu culture mène à Michel Denisot

La Bibliothèque du Centre Pompidou consacre une exposition à Serge Gainsbourg et son rapport aux mots. Sous plein d’angles différents, l’expo s’intéresse aux mots écrits par le chanteur, dans ses chansons, pour ses brouillons, mais aussi dans ses lettres manuscrites et leurs influences sur notre vocabulaire à nous. Côté mode, la Fashion Week parisienne se termine et avec elle le grand bingo de la mode. On aura tout coché : des mille feuilles de références artistiques, du spectacle et des hommages. Côté cinéma, on en sait plus sur le dernier film de Martin Scorsese, l’un des projets les plus attendus de 2023. Il se murmure que le film pourrait faire l’ouverture du Festival de Cannes et qu’il durerait… 3h20.