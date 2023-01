La Brigade : "Trois femmes disparaissent”, enquête sur une génération de stars hollywoodiennes maudites

Hélène Frappat signe une enquête sur une lignée de stars hollywoodiennes : Tippi Hedren, la célèbre “blonde hitchcockienne”, sa fille Melanie Griffith, actrice très populaire dans les années 1980 et la fille de cette dernière Dakota Johnson, révélée par son rôle dans la saga “50 nuances de Grey”. “Trois femmes disparaissent” est publié chez Actes Sud. Hélène Frappat s’est étonnée de la disparition des écrans de ces trois femmes malgré leur carrière prometteuse. Elle se livre alors à une réflexion féministe sur l’impact que le désir des hommes a eu sur la vie de ces femmes. Ambre Chalumeau vous recommande le compte TikTok de la musicienne américaine Hemlocke Springs. Agée de tout juste 25 ans, elle se démarque par son look de geek à perruque avec de grosses lunettes et par son style de musique pop très décalé. Malgré des offres de maisons de disque, elle continue de bricoler ses musiques et ses clips seule avec des peluches dans sa chambre. Ses vidéos cumulent plus de 10 millions d’écoute. Ce week-end, on vous conseille la nouvelle série “Copenhagen Cowboy” de Nicolas Winding Refn diffusée sur Netflix. Le réalisateur de “Drive” et “The Neon Demon” revient avec une histoire de maison close terrifiante, de château avec des vampires et d’un élevage industriel de porcs. Pour s’échapper de la grisaille du ciel de janvier, le musée Marmottan Monet célèbre les 150 ans du tableau “Impression, soleil levant” de Claude Monet en lui rendant hommage à travers l’exposition “Face au Soleil, un astre dans les arts” présentée à Paris jusqu'au 29 janvier 2023. Cette exposition est une balade dans l’Histoire de l’Art du soleil et est une collaboration avec le Museum Barberini en Allemagne.