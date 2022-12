La Brigade : un beau livre, un chef d’œuvre du cinéma japonais et le double album de Guns N’Roses

Pour Noël, Ambre Chalumeau vous recommande “Gold, les ors d'Yves Saint Laurent”, le catalogue de l’exposition qui a lieu en ce moment au musée Yves Saint Laurent à Paris. Ce beau livre plaira aux fans de mode tout comme aux fans du beau. On y découvre des pièces spectaculaires mises en valeur par de grands photographes comme David Bailey. Puis pour les grands cinéphiles, le film “Rashômon” réalisé en 1950 par le grand cinéaste japonais Akira Kurosawa vient d’être réédité. L’histoire retrace l’enquête sur le meurtre d’un samouraï où les suspects donnent leurs versions des faits, toutes contradictoires. Et pour les fans de rock bloqués dans les années 1990, les Gun N’Roses ont réédité leur double album “Use Your Illusion”. Ils ont sorti plusieurs formules dont un coffret gigantesque avec 60 titres inédits.