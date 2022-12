La Brigade : un géant du dessin, un livre de Noël pour enfant et l’un des meilleurs disques de tous les temps

Pour Noël, Ambre Chalumeau vous recommande l’album “Sempé à New York” du grand artiste Jean-Jacques Sempé, disparu en août dernier. Il a adoré dessiner de touts petits personnages, comme le Petit Nicolas, mais il a aussi dessiné l’architecture et la société américaine. Dans ses albums, on retrouve ses thèmes favoris : la famille et les gens. Pour faire voyager vos enfants, Ambre vous conseille “C’est Noël aujourd’hui” de Hannah Bernaby et Joao Fazenda. Ce livre vous raconte comment les pays du monde entier fêtent Noël. On y découvre les traditions et coutumes de la Norvège jusqu’à l’Australie. Et pour les amoureux de la musique, l’un des meilleurs albums de tous les temps a été remastérisé : “Revolver” des Beatles. Cet album a été adulé et a occupé une place pivot dans la carrière du groupe britannique. Dans “Revolver”, les Beatles se sont détournés du format classique pour créer des chansons beaucoup plus expérimentales et originales. Bref, “Revolver” est un album mythique qui comporte entre autres : “Eleanor Rigby” et “Tomorrow Never Knows”.