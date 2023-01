La Brigade : un livre d’art sur Jean Nouvel, un débat qui divise Hollywood et les recueils de Louis Aragon

Ambre Chalumeau présente ses trois recommandations cultures. Tout d’abord, un livre n’est pas passé inaperçu lors des traditionnels vœux d’Emmanuel Macron. Il s’agit du beau livre d’art sur l’un des architectes français les plus connus, Jean Nouvel. Il a laissé son empreinte originale et spectaculaire partout dans le monde, de la France jusqu’en Chine en passant par Montpellier, le Havre, le Brésil et le Qatar. Du côté des Etats-Unis, un débat-ciné fait rage à Hollywood. Lancé par une enquête du New York Magazine, ce débat concerne la légitimité des “Nepo Babies”, c’est-à-dire les enfants de célébrités comme Lily-Rose Depp, fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, Zoé Kravitz, fille de Lenny Kravitz et Lisa Bonnet ou encore Maya Hawke, fille de Uma Thurman et Ethan Hawke. Néanmoins, ce phénomène existe depuis très longtemps puisque les grandes actrices Jamie Lee Curtis, Angelina Jolie, Kate Hudson ou Liza Minnelli étaient à l’origine des “filles de”. Pour terminer, Gallimard a annoncé la réédition de trois recueils du grand poète Louis Aragon. Pour l’un de ses livres, " Persécuté persécuteur”, le poète s’est inspiré de son engagement dans le communisme. L’un de ses poèmes “Front Rouge” avait même été censuré à l’époque.