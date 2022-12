La Brigade : un livre pour enfant sur l’espace, une BD très rock et un jeu de cartes féministe

A l’approche des fêtes de Noël, Ambre Chalumeau vous recommande ses plus belles idées cadeaux. Pour les enfants fascinés par l’espace, les éditions Saltimbanque ont publié “Bestiaire céleste”, d’Aina Bestard, un très joli livre animé pour découvrir les constellations et les animaux qui s’y cachent. Pour les fans de rock, Vincent Brunner a dévoilé “Rock Strips”, une bande dessinée qui a laissé carte blanche à des dizaines d’artistes pour raconter l’histoire de leur chanteur ou groupe préféré. Et pour un cadeau cool et féministe pouvant plaire à toute la famille, Virginie Despentes et la dessinatrice La Rata ont sorti un très beau jeu de cartes. “L’oracle rock” est composé de cartes à l’effigie de musiciens et de musiciennes célèbres.