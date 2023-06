La Brigade : une anthologie consacrée à l’intellectuel et académicien François Weyergans

Une anthologie et biographie de l’intellectuel François Weyergans est sortie aux éditions Gallimard. Homme de cinéma, réalisateur, critique aux Cahiers du cinéma mais aussi romancier couronné du Prix Renaudot et du Prix Goncourt, François Weyermans, décédé en 2019, était également membre de l’Académie française. Cette anthologie compile de nombreux écrits : 7 romans, des articles et un important dossier biographique alimenté de photos et de documents insolites comme son chèque du Prix Goncourt, d’une valeur de dix euros. Dans “Renfield” de Chris McKay, Nicolas Cage, l’acteur le plus clivant et déroutant d’Hollywood, joue Dracula dans un film déjanté, mi-gore, mi-comique. Renfield, interprété par Nicholas Hoult, est le serviteur du vampire, chargé de lui apporter ses victimes à dévorer. Mécontent de ses conditions de travail, Renfield finit par se retourner contre son maître. “Island of love” est un trio de musiciens loufoques, ancrés dans le rock garage et adoubés par Jack White qui produit leur premier album. Le groupe dévoile un univers nourri de références, inadapté à leur époque et empreint d’humour absurde.