La Brigade : une BD antimilitariste, de la musique kitsch pour Noël et une collaboration entre deux grands artistes

Pour Noël, Ambre Chalumeau vous recommande le recueil de dessins de presse “A bas toutes les guerres” de Cabu, disparu lors de l’attentat du 7 janvier 2015. Dans sa bande dessinée, ce pilier de la caricature a voulu transmettre sa haine contre la guerre. Avec son éternel humour noir, il pousse la provocation très loin. Pour un cadeau un peu plus kitsch, le célèbre groupe de pop des Backstreet Boys revient avec un album de Noël. Ils ont sorti les bonnets et les petits lutins pour chanter une dizaine de chansons de Noël. Ils reprennent notamment le célèbre tube de George Michael “Last Christmas”. Et si vous voulez offrir un objet unique, les éditions Denoël ont réédité “La Fin du monde filmée par l’ange N-D" de Blaise Cendrars. A l'intérieur de ce livre, il retrace l’apocalypse du monde moderne en cinquante-cinq petits chapitres. Ce texte datant de 1919 est conçu comme un scénario de film. Dans cette édition, le peintre Fernand Léger s’est emparé du texte et a créé des compositions de dessin, de typographie et de couleurs.