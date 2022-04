La Brigade : une bouffée d’air frais avec les impressionnistes du musée de l’Orangerie

Pour se changer un peu les esprits à quatre jours du premier tour de l’élection présidentielle, rien de mieux que l’énorme rétrospective impressionniste du Musée de l’Orangerie, à Paris. Cette exposition, en plus de faire la part belle aux impressionnistes – les vrais punk de l’art – met également au jour des œuvres jamais exposées ou alors oubliées depuis un siècle. On y découvre du Monet, du Renoir, du Caillebotte, du Pissarro, du Berthe. On découvre surtout qu’à leurs débuts, ils étaient tous des artistes un peu touche à tout, préférant peindre sur tout sauf des toiles normales, aimant explorer, casser les codes, ouvrir leurs horizons. Les impressionnistes sont aussi les premiers à avoir délocalisé leur chevalet à l’extérieur – merci à l’inventeur du tube de peinture qui les a rendus mobiles et libres.