La Brigade : une promenade biographique et admirative de Delphine Seyrig

Virginie Apiou publie “D’après Delphine Seyrig”, une exploration admirative de l’actrice, réalisatrice et porte-voix du féminisme, à la fois de ses films, de sa vie privée et de ses engagements. Le livre s’apparente à une mosaïque dans laquelle on passe d’une analyse de scène à une interview, puis un tournage. Le livre est un véritable exercice de style dédié à Delphine Seyrig. La revue TOPO est une revue d’actualité entièrement en bande dessinée destinée aux moins de 20 ans qui sort tous les deux mois. Les sujets abordés sont très variés toujours dans un style de dessin différent : un témoignage sur la diversité à l’Opéra de Paris, une explication sur les méga bassines, un reportage sur les prisons en France ou encore un sujet sur Lomepal et Angèle. Une rétrospective consacrée au photographe franco-italien Frank Horvat a lieu au Jeu de Paume à Paris. Décédé il y a 3 ans, il était particulièrement célèbre pour ses photos de mode. L’exposition présente également d’autres pans de son travail comme le photojournalisme. Frank Horvat a fait le tour du monde et il a ramené de ses voyages de sublimes clichés magnifiés par le noir et blanc. Dans les années 1960, il a renouvelé le genre de photo de mode avec des campagnes très anticonformistes pour l’époque : il aimait donner l’apparence de photos volées plutôt que posées. Il a photographié les coulisses du milieu à l’image de cette photo de Coco Chanel qui regarde son défilé, cachée derrière le décor.