La Brigade : Virgil Abloh, passeur d’art

Virgil Abloh est mort ce dimanche 28 novembre à l’âge de 41 ans. Depuis 2018, il était le créateur de la ligne homme de Louis Vuitton, ligne qu’il avait participé à moderniser et dont la renommée n’était plus à faire. La mort de Virgil Abloh, emporté par un cancer tenu secret, a provoqué une véritable déflagration dans le monde de la mode et dans le monde culturel au sens large. Pour cause : Virgil Abloh avait su révolutionner l’industrie et l’image du luxe. Créateur de streetwear, fondateur de la marque Off-White, Virgil Abloh avait été nommé à la tête de Louis Vuitton en 2018. À l’époque, sa nomination avait fait grand bruit. Il était, à 38 ans, le premier homme noir à occuper ce poste dans une maison de luxe. Ce soir, Ambre Chalumeau revient sur le rapport passionnel qu’entretenait Virgil Abloh avec l’art. Fort d’influences culturelles très variées, le créateur truffait ses défilés de références à des artistes récents, ou non, de Basquiat à Giorgio de Chirico en passant par Le Caravage. Pour Virgil Abloh, un créateur devait servir de passeur entre les artistes d’hier et ceux de demain et abattre les frontières entre différents domaines artistiques. Il aura réussi son pari en faisant rentrer le monde du streetwear dans celui du luxe.