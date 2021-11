La Brigade : Vivian Maier, photographe de talent et de mystères

Vivian Maier est devenue malgré elle l’une des femmes photographes les plus célèbres du XXème siècle. Nounou de son métier, elle était une sorte de Mary Poppins hyper farouche, très nerd et très secrète. Pendant toute sa vie, elle a photographié des milliers de scènes de la vie ordinaire, les rues, les passants de New York à Chicago, sans oublier l’Europe, sans jamais montrer ses clichés à personne. Vivian Maier devient pourtant célèbre, sans crier gare, au début des années 2000 lorsqu’un agent immobilier achète aux enchères un lot de plusieurs centaines de photos récupéré dans un garde-meuble. Fasciné par les clichés qu’il trouve très bons, l’agent immobilier part en quête de l’identité de la photographe. De son enquête, il tirera un documentaire, « À la recherche de Vivian Maier », nommé aux Oscars en 2013. Depuis, Vivian Maier figure parmi les photographes les plus reconnues du monde. Considérée comme une artiste de la photographie de rue et une pionnière du selfie, elle est mise à l’honneur au Musée du Luxembourg, à Paris, qui lui consacre une énorme rétrospective ainsi que dans une biographie illustrée publiée par les éditions Delpire. L’occasion ou jamais de découvrir le travail d’une artiste unique en son genre.