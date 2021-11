La campagne "anti-baggy" d’Éric Adams, nouveau maire de New York

De l’autre côté de l’Atlantique, New York vient d’élire son nouveau maire. Éric Adams, ancien policier, démocrate, reprendra donc le siège de Bill de Blasio. Et il n’est pas tout à fait étranger au monde de la mode. Son premier gros coup politique, Éric Adams le réalise en 2010. À l’époque, un candidat de l’émission « American Idol » fait le buzz avec son pantalon porté très, très bas sur les hanches. Éric Adams y voit le moyen de faire parler de lui et décide de transformer le buzz en sujet politique en lançant une gigantesque campagne d’affichage au titre de « Remontez votre pantalon, rehaussez votre image ». Éric Adams fait un carton plein et se retrouve sur tous les plateaux télé. Il est définitivement installé dans le paysage politique.