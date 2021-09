La Chine interdit les "hommes efféminés" à la télévision

En Chine, le président Xi Jinping poursuit sa « rectification idéologique » du pays. Premiers visés : les jeunes. Il est désormais interdit « aux hommes efféminés d’apparaître à la télévision » dans le pays. Dans le viseur du président et du parti communiste chinois se trouvent les « Fresh Meat Boys », la génération des jeunes stars chinoises masculines, très portées sur la mode et la beauté. Souvent androgynes, ils se montrent sans complexe sur les réseaux sociaux et les plateaux télé et jouent avec les codes du genre.