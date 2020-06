En savoir plus sur Yann Barthes

Cette semaine, le sexe est devenu illégal en Angleterre – pour les gens ne vivant pas à la même adresse. Alors, forcément, ça peut un peu freiner. Heureusement, les experts d’Harvard ont trouvé des techniques pour faire l’amour sans se contaminer. Et si ça ne vous tente pas le trip « masques et gants de protection », vous pouvez toujours vous contenter de… Vous-même. On en parle avec notre sexperte Maïa Mazaurette.