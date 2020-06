En savoir plus sur Yann Barthes

Les vacances approchent à grands pas et avec elles, les folles soirées sea, sex, sun et cocktail. Une période particulièrement propice à l’amour et au sexe, oui, mais pas sans raison ni sans application. Et même si vous ne partez pas en vacances, notre sexperte Maïa Mazaurette a plein de bons conseils pour vous aider à profiter des bienfaits de la période estivale pour vous détendre le corps et l’esprit.