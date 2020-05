La chronique sexo de Maïa Mazaurette : préparez le déconfinement !

En savoir plus sur Yann Barthes

Pendant ce confinement, les couples français ont pantouflé : 44% des couples n’ont pas eu de rapport sexuel depuis le début de la mise en quarantaine. Baisse de libido, baisse de la confiance en soi, angoisses, … les raisons sont nombreuses et justifiées, mais il ne faudrait pas qu’elles durent trop longtemps. Notre sexperte Maïa Mazaurette décrypte pour nous les habitudes en matière de sexe des Français confinés et nous donne aussi de bonnes recommandations à suivre pour rendre le déconfinement un peu plus actif.