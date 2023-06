"La cloche de détresse" : l'étouffante oppression de Sylvia Plath

Dans son album "Bedroom Walls", November Ultra rend hommage à Sylvia Plath et son livre "La cloche de détresse", un roman beau, touchant et important sur l'oppression subie par les femmes dans les années 1950, croulant sous le poids des injonctions sociétales et du culte de la perfection.