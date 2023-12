La conférence de presse de Noël interminable de Vladimir Poutine

Yann Barthes En savoir plus sur

Dans son fait du jour de ce jeudi, Yann Barthès met en lumière le contraste des programmes télévisées français et russes à l’approche des fêtes de Noël. Si l’on a l’habitude dans l’hexagone de voir se multiplier les feuilletons de Noël quelques semaines avant que le Père Noël distribue ses cadeaux, les Russes, eux, ont eu droit à une conférence de presse de Vladimir Poutine de quatre heures, sorte de bilan de l’année. Une rencontre avec la presse évidemment en direct sur tous les canaux publics de télé et de radio dans le pays. Le chef de l’Etat russe faisait face au porte-parole du Kremlin, ainsi qu’a deux journalistes, qui ont posé de nombreuses questions destinées aux occidentaux sur la guerre en Ukraine. On y a vu également des témoignages de militaires, d’enfants et plus surprenant, une question générée par une intelligence artificielle. Les journalistes qui doivent se démarquer afin d’être choisi par la garde rapprochée du président. Vladimir Poutine qui a notamment répondu à une question de TF1. Pendant quatre heures, c’était sans aucun doute lui le maître des horloges.