La conférence de presse surréaliste de l’ambassadeur de Russie en France

Dans sa guerre contre l’Ukraine, la Russie remporte la palme de la propagande la plus mensongère et la plus créative. Sur la télévision russe, il n’est désormais plus possible d’entendre autre chose que la parole officielle du Kremlin. Parole retransmise dans toute l’Europe via ses ambassades. Ce mardi, Valentine Watrin a assisté à la conférence de presse de l’ambassadeur de Russie en France, Alexey Meshkov.