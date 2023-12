La contre-attaque de Cauet, accusé d’agressions sexuelles

Accusé d’agressions sexuelles et dans la tourmente ces derniers jours, l’animateur Sébastien Cauet a pris la parole à travers une interview de plus de 30 minutes ce dimanche soir sur BFM TV. Il a tenté de se défendre en niant tout en bloc, expliquant : « tout est faux et tout est mensonger ». Un entretien avec une question centrale, a-t-il eu une relation avec la première plaignante alors âgée à l’époque de 16 ans, à l’origine de cet épisode médiatique ? L’homme sous le coup d’une procédure judiciaire est apparu tendu, coupant la parole à plusieurs reprises à son intervieweur. Une vaste machination dirigée contre lui selon le principal concerné, tout simplement. Pour la journaliste de l’Obs, Emmanuelle Anizon, Cauet cherche à noyer le poisson. Pendant ce temps-là, Libération a publié le témoignage d’une femme expliquant s’être fait agresser dans les couloirs de NRJ. Cauet userait, selon plusieurs avocats, d’une stratégie de défense classique.