La contre-attaque médiatique offensive de Noël Le Graët

A peine parti de la FFF – et déjà replacé à la FIFA – Noël Le Graët s’est lancé dans une grosse opération com’ de crise qui passe mal. Le désormais ex-patron de la FFF a donné trois interviews fleuves aux journaux l’Equipe, Le Monde et Ouest-France. Trois interviews dans lesquelles il tient des propos parfois lunaires, souvent virulents contre la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Si Noël Le Graët s’est exprimé publiquement, ses avocats ne sont pas en reste et étaient sur les plateaux des chaînes d’infos toute la journée.