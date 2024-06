La Corée du Nord lâche ses poubelles sur la Corée du Sud

C’est une attaque un peu particulière à laquelle s’est prêtée la Corée du Nord cette semaine : des ballons remplis de déchets ont été envoyés vers le voisin du Sud. Piles usagées, mégots de cigarettes et même excréments d’animaux, plus de 1.000 ballons du genre ont traversé la frontière, faisant la Une des médias en Corée du Sud. Une provocation qui ravive encore un peu plus les tensions entre les deux pays.

