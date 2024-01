La course à la chaîne qui balancera la première la nomination de Gabriel Attal

Yann Barthes En savoir plus sur

A 12h13 ce mardi, Gabriel Attal a été officiellement nommé Premier ministre. Une nomination quelque peu attendue par les chaînes de télévision, qui se sont sans surprise confrontées dans une course afin de dégainer l’information en premier. Et à ce petit jeu c’est France Info qui a annoncé la nouvelle en premier trois minutes avant qu’elle soit officielle, de quoi être particulièrement fiers alors que LCI semble à peu près dans le même timing. BFM TV arrive en troisième position, et a dû s’employer pour couper la journaliste Ashley Chevalier. Une pensée enfin pour l’invité de Cnews qui ne terminera jamais sa phrase. Les portraits de Gabriel Attal étaient eux déjà prêts avec des adjectifs qui font étrangement penser au début de carrière politique d’un certain Emmanuel Macron.