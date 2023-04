La créatrice anglaise Mary Quant, créatrice de la mini-jupe, est décédée

La créatrice anglaise Mary Quant est décédée ce jeudi 13 avril à l’âge de 93 ans. Elle laisse derrière elle une mode pleine de couleurs, de vitalité et de jambes nues. En effet, elle invente l’iconique mini-jupe en 1962. Ces quelques centimètres de tissu en moins changent une époque et des mœurs. Par ailleurs, il existe une théorie économique sur la longueur des jupes élaborée dans les années 1920. Il s’agit de la “hemline theory” ou “théorie de l’ourlet” qui établit que plus les jupes à la mode sont courtes, plus l’économie se porte bien.