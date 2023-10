La Crimée, nouvelle cible stratégique de l’Ukraine

Depuis quelques semaines, l’armée ukrainienne vise de plein fouet La Crimée, avec une cadence qui s’accélère. A Sébastopol, ville principale de la péninsule, les sirènes anti-aériennes et les bombardements s’intensifient. Une nouvelle stratégie de la part des Ukrainiens dans le sud du pays afin de tenter de détruire des cibles militaires russes, notamment en mer Noire. Le centre de commandement de la flotte russe en mer Noire, où se tenait une réunion stratégique, a notamment été touchée par un missile. Bilan : 105 blessées et 34 officiers russes qui auraient perdu la vie, dont Viktor Sokolov, amiral en chef de la marine russe en mer Noire. Les autorités russes viennent de mettre en place un nouveau système d’alerte et la ville d’Odessa a violemment été frappé ce lundi, en réponse.