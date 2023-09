La Culture : à la recherche de la mythique basse de Paul McCartney

Retour sur une pièce iconique de l’histoire de la musique. En 1969, Paul McCartney achète au début de sa carrière une basse, qui au fil des années va devenir particulièrement célèbre. C’est avec elle que l’artiste débute à Liverpool, puis enregistre les premiers titres des Beatles, tels que "Let It Be" en 1970. L’instrument apparaît également dans de nombreux clips et le documentaire Get Back. Mais en déménageant de studios, Les Beatles et Paul McCartney perdent cette basse devenue mythique. Un crève-cœur pour l’auteur-compositeur-interprète. Nick Wass, qui a écrit un livre entier sur ce modèle de basse a alors décidé, 54 ans plus tard, de s’associer avec deux journalistes afin de retrouver l’instrument qui vaudrait aujourd’hui 11 millions de livres. Un appel à témoin mondial du nom de « The Lost Bass Project » est alors lancé. A suivre donc.