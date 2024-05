La Culture : Andres Serrano raconte les divisions américaines en photo

Le musée Maillol vient de lancer une rétrospective de l’œuvre d’Andres Serrano, photographe de 73 ans responsable de l’une des œuvres les plus polémiques de l’histoire de la photo. Son « Piss Christ », image d’un crucifix plongé dans un mélange de sans et d’urine, a choqué la communauté catholique qui a crié au blasphème et vandalisé à plusieurs reprises son œuvre depuis 30 ans. Mais Andres Serrano présente aussi à traverse son travail un portrait de l’Amérique, des peuples natifs aux membres du Klu Klux Klan. Portrait qu’il a également fait de Donald Trump, bien avant son arrivée au pouvoir, un personnage qui le fascine.

