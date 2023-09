La Culture : Barbara H. Rosenwein décrypte l’histoire de l’amour avec « Love, histoire d’un sentiment »

Coup de cœur ce vendredi pour l’ouvrage de Barbara H. Rosenwein, intitulé « Love, histoire d’un sentiment ». L’historienne, qui s’intéresse de près aux émotions, a précédemment écrit un livre retraçant l’histoire de la colère. Cette fois, celle qui est également professeure d’histoire médiévale, publie donc un livre sur l’histoire de l’amour. Avec différents axes d’analyses, notamment les grands concepts comme l’âme-sœur. Et pour cela, elle a entre autres utilisé des Mémoires et des œuvres littéraires. Coup de projecteur ce soir sur le groupe Dumb Buoys Fishing Club. Un groupe britannique qui vient de sortir un album intitulé « Wrecked », et qui se met en scène dans des clips à l’esthétique aquatique. Fonds marins, crabes, poissons en tout genre, une véritable plongée au cœur de leurs univers loufoque et créatif. Ce week-end, le Paris Surf & Skate Film Festival ouvre ses portes aux curieux, précisément du 24 au 27 septembre. Expositions, films, ou encore conférences sur les univers du surf et du skateboard y seront proposés dans le 14ème arrondissement de paris. Une véritable immersion entre des archives vintage et un univers plus moderne, avec toujours une note artistique, mais également politique. Le photographe néerlandais, entre autres militant LGBT, Erwin Olaf, est décédé cette semaine à l’âge de 64 ans. Spécialisé pour capturer les corps et les gens, il a fréquemment été sollicité par le monde de la mode. Certaines de ses photos sont d’ailleurs devenues cultes. Il était notamment connu pour ses clichés de femmes parfois provoquants.