La Culture : « Bâtard », la revue qui mêle chiens et culture

Ambre Chalumeau profite de la présence de Reem Kherici et Inès Reg sur le plateau de l’émission venues présenter leur film « Chien et Chat » pour nous faire découvrir une revue intitulée « Bâtard ». Une revue trimestrielle qui a récemment vu le jour et qui est pilotée par deux rédactrices en chef. Elle met en avant les chiens et y sont intérrogés différents spécialistes du comportement canin. On y retrouve également des liens passionnants entre chiens et culture, de Tim Burton, à Nino Ferrer en passant par les chiens dans l’Histoire de l’Art. La chroniqueuse met en avant de nombreux débats de société ou de questions politiques que l’on peut aborder en prenant les chiens comme lorgnette d’entrée. Elle met enfin en lumière le côté visuel avec de nombreuses iconographies.

En savoir plus sur Ambre Chalumeau