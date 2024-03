La Culture : Beyoncé peut-elle dire qu’elle fait de la country ?

Au SuperBowl, Beyoncé a provoqué un séïsme de magnitude 5 en annonçant son prochain album, un album de musique country. L’artiste a coché toutes les cases du bingo Country : un chapeau de cowboy, du banjo, de la guitare steel, des paroles sur la vie texane. Et parce que Beyoncé est Texane, que la country vient du Texas, on s’est logiquement dit que oui, Beyoncé faisait de la country. Pourtant, tout le monde n’est pas d’accord. Parce que de nombreux artistes, pas du tout issus du monde de la country, se mettent à faire des albums country, comme Lady Gaga ou Lana del Rey par exemple, certains défenseurs de la country pure et dure se sont lancés dans une bataille culturelle et politique.

