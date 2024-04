La Culture : Bobbie, la chanteuse country made in France

Pour débuter ses recommandations culture de ce vendredi, Ambre Chalumeau angle les projecteurs sur une chanteuse française férue de country, Bobbie. La jeune femme qui a grandi en région parisienne, aux airs de Taylor Swift, vient de sortir un album qui respectent particulièrement bien les codes de ce genre musical avec une esthétique très « country girl ». Lumière sur un livre intitulé « La gosse », de Nadia Daam, paru aux éditions Grasset. Une journaliste connue pour son travail féministe et qui a subi à cause de ses enquêtes un harcèlement en ligne d’une ampleur sidérante. Dans cet ouvrage, elle raconte sa relation avec sa fille et de sa façon d’éduquer de l’enfance à l’adolescence. Un livre drôle et particulièrement intéressant qui soulève de grandes interrogations sur les différences entre les générations et sur le fait que le féminisme n’est pas quelque chose de figé.

