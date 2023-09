La Culture : « Booktok », le phénomène qui redonne le gôut de la lecture aux jeunes

Alors que le numérique prend chaque jour une part de plus en plus importante chez les jeunes, reléguant la lecture au second plan, certains réseaux sociaux prennent justement le contre-pied. C’est le cas notamment du hashtag Booktok, consulté plus de 100 milliards de fois sur TikTok. Derrière, ce sont des anonymes mais également des maisons d’éditions, qui font part de leurs recommandations de lecture. Certaines figures iconiques de la « pop culture » comme Dua Lipa ou Emma Watson partagent elles aussi leurs coups de coeur littéraire du moment. Un phénomène qui a notamment permis à l’industrie du livre de se relancer auprès des jeunes.