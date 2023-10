La Culture : « Buffy ou la révolte à coups de pieu », un ouvrage féministe en référence à la série culte

Ambre Chalumeau axe la première partie de sa chronique culture de ce vendredi sur l’une des séries cultes des années 1990, « Buffy contre les vampires ». En référence à la série, Marion Olité sort un ouvrage aux éditions Playlist Society intitulé « Buffy ou la révolte à coups de pieu ». On y retrouve de vraies réflexions du programme sur le passage à l’âge adulte, de nombreuses métaphores sur l’adolescence moderne, et dans lequel les personnages principaux sont des filles. Un film aujourd’hui revendiqué par de nombreuses féministes. Le groupe d’indie Pop américain, originaire de Brooklyn, The Drums, sort un nouvel album intitulé « Jonny ». Un nouvel opus sur fond de mélancolie qui reste bien en tête. Ambre Chalumeau nous propose d’écouter le titre « Better ». Ambre Chalumeau nous propose ce vendredi un projet issu d’un savant mélange entre le compte « Anonymousproject », qui met en valeur des vieux objets de famille, et le travail du photographe sénégalais, Omar Victor Diop. Le passionné de photographie s’incruste au cœur des photos du Anonymous Project, en recréant le look qu’il faut, pour un superbe rendu compilé dans un livre. Le Musée d’art et d’histoire du judaïsme, qui retrace l’histoire des Juifs en France et en Europe, consacre une exposition à l’auteur de bande dessinée, illustrateur, ou encore romancier français, Joann Sfar. L’artiste est notamment connu pour ses BD « Le chat du rabbin ». Cette semaine, il a fait écho à l’actualité en Israël en réalisant un dessin où l’on peut y voir l’inscription « Cela veut dire nous vivrons ». « Joann Sfar, la vie dessinée » raconte et interroge sur l’identité juive.