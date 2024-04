La Culture - « Challengers » : le film qui mêle jeu, sexe et match !

Ambre Chalumeau fait le point sur les sorties ciné de la semaine. Au menu : « Challengers » de Luca Guadagnino explore le désir et la passion dans un film à l'énergie folle où tennis, sexe et manipulation se mêlent au milieu du trio Zendaya, Mike Faist et Josh O'Connor. « Le Déserteur », du réalisateur israélien Dani Rosenberg, est un film écrit et tourné avant les attaques du Hamas et la guerre qui dure depuis. Un film qui résonne beaucoup avec le contexte actuel.

En savoir plus sur Ambre Chalumeau